Представитель Баскова объяснила сделанную певцу операцию, после которой он скрывает лицо за маской

Представитель певца Николая Баскова Марина Наумова объяснила, зачем исполнителю сделали операцию, после которой он еле ходит и скрывается за маской. По ее словам, повода для паники нет – «всё нормально».

Наумова заявила, что у Баскова «были травмированы связки на ноге, ему сделали операцию». Она прошла в Москве, с артистом работали «прекрасные врачи». Тем самым представитель артиста опровергла информацию об операции на венах.

После хирургического вмешательства Баскову «нежелательно лишний раз сгибать ногу». Также Наумова отметила, что певец ходит сам, хоть и не очень быстро.

Ранее сообщалось, что Баскова прооперировали. Источник утверждал, что у певца были проблемы с венами на ногах, они могли возникнуть как осложнение после коронавируса.