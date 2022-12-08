Николая Баскова прооперировали

Певец Николай Басков снялся в «Песне года», несмотря на хромоту и плохое самочувствие. Исполнитель прибыл на съемочную площадку к полуночи, когда журналисты разошлись.

Более того, музыкант попросил, чтобы его дуэт с певицей Ларисой Долиной снимали без зрителей в зале.

Источник рассказал, с чем связана хромота Баскова. «Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах», - сообщил он.

Собеседник предположил, что проблема с венами могла возникнуть после коронавируса – певец переболел этой весной. Он добавил, что аналогичное последствие COVID-19 было у Владимира Преснякова-младшего, и он также оперировался.

Ранее сообщалось, что Баскова вывели на сцену под руки, певец подволакивал одну ногу.