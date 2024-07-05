Губернатора Ставрополья призвали отменить шоу комика Александра Гудкова

Автор Telegram-канала «Культурный фронт Z» призвал запретить показ шоу комика и бывшего ведущего «Вечернего Урганта» Александра Гудкова «Подземелье Чикен Карри» в Ставрополе, назначенное на 7 июля.

«Культурный фронт обращается к Губернатору Ставрополья [Владимиру] Владимирову с призывом последовать примеру его коллеги [губернатора Вологодской области Георгия] Филимонова и не дать провести это гнусное мероприятие», - заявил автор канала.

Автор также опубликовал скриншот с сайта продажи билетов в кино, где указано, что в Ставрополе 7 июля будет два сеанса - в 16:00 и 18:00.

Ранее мы сообщали, что в Череповце и Тольятти были отменены премьерных показы «Подземелья Чикен Карри». Это произошло после жалоб активистов, обвинявших Гудкова в якобы перечислении денег ВСУ. Бойкотировать мероприятия с участием Гудкова также призывала актриса и общественный деятель Яна Поплавская.

Как сообщил порталу «Страсти» глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, проверка комика на предмет финансирования ВСУ займет около полугода.