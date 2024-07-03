«Заукраинский комик»: Яна Поплавская призвала бойкотировать концерты вернувшегося в РФ Александра Гудкова

Комик Александр Гудков вернулся в Россию и запланировал концерты в Череповце и в Подмосковных Мытищах. О планах осуждавшего родную страну комика узнала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Она призвала жителей бойкотировать мероприятия с участием «заукраинца» Гудкова.

«Заукраинский комик Александр Гудков, который спонсирует ВСУ и поддерживает Украину, покажет в кинотеатре в Череповце свое шоу, где он высмеивает публичных людей и представителей власти», - написала возмущенная актриса в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Гудков цинично пародировал песню Shaman «Я русский», выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать деньги украинской армии в Турции. Кроме того, ему было стыдно, что он родился 24 февраля.

Поплавская также обратила внимание, что в обоих городах шоу Гудкова «Подземелья Чикен Карри» организует одна сеть кинотеатров.

«Владелец сети кинотеатров, по всей видимости, тоже из сочувствующих Украине. Только как им до сих пор позволяют делать бизнес в России – загадка», - задалась вопросом Поплавская.

Ранее в беседе с изданием «Страсти» продюсер Сергей Дворцов заявил, что до скандала Гудков зарабатывал 1,5 млн рублей за выступление. Однако после его русофобских заявлений он уже не сможет вернуться на телевидение.