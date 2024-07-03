Юмориста Александра Гудкова проверят на финансирование ВСУ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил порталу «Страсти» о том, что комика Александра Гудкова будут проверять на финансирование ВСУ. Процедура займет около полугода.

Как отметил Виталий Николаевич, он получил информацию о донатах от российского юмориста военным Украины. На основании этих данных и решили провести проверку.

«Надо установить, что он действительно финансировал ВСУ. Там целая процедура», - отметил Бородин.

Напомним, что у Гудкова запланированы концерты в Череповце и Мытищах. За их отмену уже выступила актриса Яна Поплавская. Виталий Бородин заявил, что, когда новость о возможном финансировании артиста ВСУ распространится, эти выступления буду сорваны.

«На самом деле, Александр Гудков - персонаж такой неоднозначный. Я помню, как он пародировал песню SHAMAN. Но никто ничего не проверял, и вопрос не ставил, чтобы он был привлечен в ответственности. Не знаю, почему, странно все это выглядит. Посмотрим, чем закончится проверка. Конечно, такие проверки занимают определенное время. Есть юридические процедуры, которые нужно пройти. Но тем не менее мы обратились и, если это докажут, артиста привлекут к ответственности», - заявил Бородин.

Ранее Виталий Бородин заявил, что у Аллы Пугачевой есть бизнес в России.