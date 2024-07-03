«Постараемся сформулировать цензурную причину»: организаторы отреагировали на отмену шоу Гудкова

Организаторы «Подземелий Чикен Карри» Гудкова отреагировали на отмену показов. Об этом они сообщили в Telegram-канале «Чикен Карри».

3 июля стало известно об отмене премьерных показов шоу Александра Гудкова «Подземелья Чикен Карри» в Череповце и Тольятти. О том, что запланированные кинопоказы не состоятся, сообщили в Департаменте культуры и туризма Вологодской области.

Чиновники обратили внимание на жалобы активистов, которые обвиняли Гудкова в том, что он якобы жертвовал деньги ВСУ.

В итоге организаторы в официальном Telegram-канале разместили несколько сообщений, посвященных случившемуся.

«Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)! Мы вам попытаемся сегодня сформулировать цензурную причину. Это не очень просто сделать», — написали они.

Чуть позже организаторы сослались на сообщение в новостном канале редакции Ксении Собчак «Осторожно, новости». В нем упоминалось, что причиной отмены стали многочисленные посты Z-блогеров.

«В канале „Осторожно, новости“ хорошо (к нашему приятному удивлению) описана ситуация с отменой показа в Вологодской области. Кому интересно, почитайте. Репостить прямой текст не будем — не тот жанр у нас», — добавили организаторы шоу.

Полный текст о том, чем сейчас занимается Александр Гудков и как «отмена» повлияла на его жизнь, читайте по ссылке.