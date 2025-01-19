«Усталость как рукой снимает»: SHAMAN раскрыл секрет спортивной фигуры

SHAMAN раскрыл секрет своей физической формы.

Ярослав Дронов признался, что у него на данный момент плотный рабочий график, из-за чего чувствует постоянную необходимость в поддержании фигуры и здоровья. Именно по этой причине артист не отказывает себе в занятиях спортом и уменьшает количество физической нагрузки.

SHAMAN признался, что после новогодних праздников ввел в свой режим регулярные занятия спортом.

По словам певца, из-за загруженного графика и частых перелетов иногда он чувствует себя некомфортно, из-за чего находит время и на маленькую тренировку, которую можно сделать в любых условиях.

«После новогодних праздников вернулся к зарядке. И естественно, когда ты делаешь это регулярно, у тебя всегда мышцы чешутся. Хочется поразминаться как-то, потянуться. Но ты служишь России, служишь народу России. И ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Поэтому, когда ты выходишь на сцену, а сцена, как известно, лечит, усталость как рукой снимает», — отметил Дронов в беседе Пятым каналом.

Ранее мы писали о том, что Андрей Разин направил досудебные претензии Алсу и SHAMAN.

Также сообщалось, что фанаты SHAMAN потребовали переименовать в его честь улицу Кобейна под Пермью.