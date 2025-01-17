«Вы совершили преступление»: Андрей Разин направил досудебные претензии Алсу и SHAMAN

Продюсер Андрей Разин направил досудебные претензии участникам трибьют-шоу «Ласкового мая». В числе адресатов – певица Алсу, артисты SHAMAN, Денис Клявер, Александр Ревва, группа «Дискотека авария» и другие звезды.

Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

«Иски досудебные направлены официально… Вы совершили преступление. Все, кто были на этом концерте, были обязаны заключить со мной, как с правообладателем, договор», - рассказал Разин.

Он призвал артистов не рисковать, чтобы не быть задержанными в аэропорту за границей или не оказаться объявленными в розыск. Также Разин заявил о наличии у него второго гражданства – Турции. По словам продюсера, там зарегистрировали песни под его именем.

Ранее Разин заявлял, что всех звезд ждут суды и штрафы за исполнение песен «Ласкового мая» на концерте. Он утверждал, что досудебные письма придут артистам из Турции. В досудебном порядке Разин требует возмещения материального ущерба, который оценил в 85 тыс. долларов за каждое исполнение.