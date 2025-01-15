Фанаты SHAMAN потребовали переименовать в его честь улицу Кобейна под Пермью

Властям Пермской области предложили переименовать улицу Курта Кобейна в деревне Ельники в улицу Ярослава Дронова. Как пишет «Абзац», авторами идеи выступили поклонники российского исполнителя.

Свою инициативу активисты объясняют тем, что в своем творчестве Кобейн пропагандировал «нездоровый образ жизни и чуждые нашему обществу ценности» — в то время как Дронов, напротив, транслирует правильные идеалы.

«В связи с негативной реакцией общественности и с учётом запроса на переименование улицы Курта Кобейна мы выступаем с инициативой присвоения ей имени заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под творческим псевдонимом SHAMAN», — приводит «Абзац» заявление фан-группы.

Почитатели Дронова отдельно отметили, что исполнитель является кумиром миллионов и много говорит о патриотизме и любви к Родине.

Ранее мы писали о том, что певец Шура обратился к Дронову с просьбой надеть трусы.