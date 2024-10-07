«Ушел, куда глаза глядят»: Болгар вспомнила, как Дуров оставил ее беременную в Париже

Предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова отреагировала на его откровения о беременности 24-летней Юлии Вавиловой. Ирину Болгар задело, что миллиардер переживает за возлюбленную, которая потеряла ребенка, оставшись одна в Париже после его задержания.

«Помню, в 2013 году в Париже ты оставил меня беременной, "в чужом городе, в котором никогда не была", и ушел, куда глаза глядят. Тогда тебя эта ситуация не беспокоила», - поделилась воспоминаниями Ирина в своем блоге.

В подтверждение своих слов она уже по традиции опубликовала архивные снимки из Парижа, датированные апрелем 2013 года.

Ранее Ирина Болгар призналась, что 10 лет собирала фотоархив, доказывающий ее связь с Дуровым.

Комментируя многочисленные заявления Болгар, представитель Дурова заявил, что программист никогда не состоял с ней в паре. По его словам, женщина просто предложила завести детей. Программист согласился.

Также сообщалось, что создатель Telegram и соцсети «ВКонтакте» признался в любви своей 24-летней спутнице Юлии Вавиловой, с которой его задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Предприниматель заявил, что девушка была беременна от него, но из-за пережитого стресса потеряла ребенка.