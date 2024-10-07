«Защитить свою репутацию»: Ирина Болгар объяснила публикацию фото из семейного архива с Павлом Дуровым

Предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Ирина Болгар заявила, что обнародовала совместные архивные снимки с Павлом Дуровым в ответ на «бессовестную ложь про деловые отношения» с предпринимателем.

Женщина заверила, что составила подробный фотоархив с датами за каждый месяц их отношений, продлившихся 10 лет.

«Что касается фото Павла Дурова из нашего семейного архива, то я опубликовала эти фотографии именно в тот день, когда Михаил Равдоникас, его так называемый spokesman, дал комментарии журналистам New York Times, содержащие заведомо ложную информацию», — написала Болгар в Telegram-канале.

По словам Ирины, пять лет они с Дуровым прожили вместе, а «вторую половину жили совместно, встречаясь в разных странах несколько месяцев в году в общей сложности».

«Я опубликовала фотографии из семейного архива только с целью защитить свою репутацию от заведомой лжи», — объяснила Болгар.

Ранее представитель основателя мессенджера Telegram заявил, что Дуров никогда не состоял в паре с 44-летней Ириной Болгар. Женщина была его инструктором по йоге и однажды предложила Павлу родить детей. Он согласился.

Также на фоне откровений Болгар Павел Дуров признался в любви своей 24-летней спутнице Юлии Вавиловой. Он заявил, что узнал о беременности девушки, когда находился под арестом в Париже. 5 октября возлюбленная миллиардера потеряла ребенка – она была на десятой неделе беременности.