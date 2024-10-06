Павел Дуров заявил, что его спутница Вавилова была беременна и потеряла ребенка

Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров после скандала с предполагаемой матерью его троих детей Ириной Болгар признался в любви своей 24-летней спутнице Юлии Вавиловой, с которой его задержали в конце августа в аэропорту Парижа. Предприниматель заявил, что девушка была беременна от него, но из-за пережитого стресса потеряла ребенка.

О беременности возлюбленной Дуров узнал уже после задержания, новость застигла программиста врасплох.

«Это был мой третий день там. В перерыве между допросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия — тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. Испугалась? Уехала из Парижа? Он заколебался. «Она беременна», — разоткровенничался Дуров.

Девушка узнала о беременности 25 августа, однако уже 4 октября сердце плода остановилось. На следующий день врачи провели операцию по прерыванию замершей беременности.

Как пояснил Дуров, на Юлию оказывалось давление, ее даже назвали «агентом Моссада». В Сети против девушки якобы развернулась настоящая травля.

«Юля держалась стойко. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны», — написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Дуров признался, что сейчас они пытаются справиться с потерей.

Юлия Вавилова также опубликовала в своем Telegram-канале пост о беременности и поделилась снимками, на которых запечатлена в обнимку с Дуровым. Кроме того, она показала положительный тест на беременность и УЗИ.

Ранее представитель основателя мессенджера Telegram заявил, что Дуров никогда не состоял в паре с 44-летней Ириной Болгар. Женщина была его инструктором по йоге и однажды предложила Павлу родить детей. Он согласился.