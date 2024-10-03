«Предложила ему завести детей»: Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой

Представитель основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова заявил, что программист никогда не состоял в паре с 44-летней Ириной Болгар. При этом он не стал опровергать информацию о том, что женщина является матерью детей Дурова.

В беседе с The New York Times представитель основателя Telegram заверил, что у Дурова «много детей». При этом Болгар была уличена в том, что тратила предназначенные детям миллионы долларов на «предметы роскоши и другие излишества».

«У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребенка. Господин Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей», - сказал представитель Дурова.

Он также заверил, что отношения между Дуровым и Болгар были исключительно деловыми.

«Госпожа Болгар, которая в то время была тренером Дурова по йоге, предложила ему завести детей. Он согласился, и родилось трое детей», - сообщил представитель предпринимателя.

В свою очередь, отмечает издание, Болгар отрицает нецелевое использование денег, полученных от Дурова.

В настоящее время швейцарские прокуроры еще не решили, выдвигать ли официальные обвинения против основателя Telegram.

Напомним, Ирина Болгар после задержания Дурова во Франции подала иски в суд Швейцарии, обвинив предпринимателя в неуплате алиментов и насилии над детьми. Она также жаловалась, что Дуров якобы назвал сыновей и дочь «собаками».

Ранее Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, рассказала, сколько миллиардер тратил на нее и наследников. По ее словам, порой эта цифра приближалась к миллиону евро в месяц.