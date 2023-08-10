Угроза безопасности помешала Little Big выступить в Ереване

Концерт музыкальной группы Little Big, который должен был состояться 12 августа в Ереване, отменили. Фанатам вернут все средства, потраченные на покупку билетов. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на официальную страницу коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Выяснилось, что причиной отмены концерта стала угроза безопасности. Дело в том, что организаторы не могут дать 100-процентную гарантию, что запланированное мероприятие пройдет без каких-либо происшествий.

Похожая ситуация недавно произошла с оперной певицей Анной Нетребко. Нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» отменил ее выступления в 2024-2025 годах, нарушив договоренность. Более того, артистку подвергли дискриминации по национальному признаку.

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