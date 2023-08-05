НАШ ШОУБИЗ
15:41, 05 августа 2023
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Нетребко требует компенсацию в $360 тысяч за отмененные концерты

Оперная певица Анна Нетребко подала в суд на театр в США и требует $360 тысяч.

Российская оперная певица Анна Нетребко подала судебный иск на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» и требует выплатить ей $360 тыс. Дело в том, что ее выступления отменили.

Как заявила Нетребко, руководство театра решило отменить концерты в 2024-2025 годах, нарушив договоренность. Кроме того, певицу подвергли дискриминации по национальному признаку.

В судебном заявлении указано, что директор Питер Гельба негативно высказался в отношении Нетребко, что вызвало у зрителей неприязнь к певице. Более того, ряд американских театров отказался от сотрудничества со знаменитостью.

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Источник фото:Starface.ru
Источник:Associated Press
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