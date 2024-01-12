Уехавший из России лидер ДДТ Юрий Шевчук отправился в гастрольный тур по Европе

Уехавший из России музыкант Юрий Шевчук решил возобновить выступления рок-группы ДДТ и впервые за два года отправился в гастрольный тур по Европе. Первый концерт артисты дали в Белграде.

В основном они исполняли композиции с последних альбомов 2021 и 2022 года, а в конце музыкант спел свой легендарный хит «Это все».

Как рассказал Шевчук газете «Коммерсант», группа в последние годы существует за счет продажи альбомов и мерча. Он также признался за кулисами, что все решения по дальнейшим концертам согласовывает с врачами из-за перенесенного инфаркта.

«Я три месяца назад чуть на тот свет не отправился, и ничего — пою, пляшу. А вы?» — обратился к зрителям в зале лидер группы после выхода на сцену.

Напомним, в октябре 2023 года Шевчук перенес инфаркт и отменил все запланированные концерты. Представители музыканта позже сообщили, что он проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Как и у многих других артистов, критикующих Россию, у Юрия Шевчука стремительно стала рушиться карьера. Концерты его группы ДДТ отменяются, либо переносятся на неопределенный срок, да и многие поклонники отвернулись от коллектива из-за позиции его лидера. Сейчас Шевчук старается не делать никаких скандальных заявлений, однако это не помогает ему возобновить концерты в России. Выступления по-прежнему отменяются, а все из-за того, что летом он получил штраф за дискредитацию армии.

Ранее мы писали, что Юрий Шевчук облачился в Деда Мороза в новом клипе ДДТ на песню «Новости». По сценарию, он садится смотреть телевизор, на экране которого участники рок-группы в костюмах животных в какой-то момент начинают друг друга избивать.