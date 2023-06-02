Алла Пугачева выразила поддержку лидеру группы ДДТ после отмены его концертов в России

Как и у многих других артистов, критикующих политику страны, у Юрия Шевчука стремительно сала рушиться карьера в России. Концерты его группы ДДТ отменяются, либо переносятся на неопределенный срок, да и многие поклонники отвернулись от коллектива из-за позиции его лидера. На фоне всего этого Алла Пугачева опубликовала пост, посвященный певцу, и выразила ему свою поддержку.

Подписчики блога Примадонны сначала решили, что у музыканта день рождения, раз его коллега решила выставить его фото. Однако все оказалось совсем не так. Алла Борисовна совершенно без повода обратилась к Шевчуку и заявила, что морально находится с ним и верит, что все у него будет хорошо, несмотря на все трудности.

«Bcex, кто верит тебе, немало. Все, кто любит тебя, с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!» - написала на своей странице Примадонна.

Отметим, что сейчас Юрий Шевчук старается не делать никаких скандальных заявлений и больше предпочитает оставаться в тени, однако это не помогает ему наладить свои дела. Выступления по-прежнему отменяются, а все из-за того, что летом он получил штраф за дискредитацию армии.

К слову, долгое время открыто не выступал ни с какой позицией и лидер группы «Би-2». Однако 9 мая Лева*(Признан иноагентом на территории РФ) все-таки высказался, после чего окончательно разрушил репутацию в России.