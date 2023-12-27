Юрий Шевчук облачился в Деда Мороза в новом клипе «ДДТ» на песню «Новости», об этом сообщает Газета.Ru.

На официальном канале группы в YouTube вышел клип на новую песню «Новости». В нем Шевчук в костюме Деда Мороза садится смотреть телевизор, на экране которого участники рок-группы в костюмах животных в какой-то момент начинают друг друга избивать.

Лейтмотивом звучат строчки песни:

«Слушаю новости, разные мнения Кто трус, кто предатель, кто готов к измерению Черепа, мозга, копыт, ягодиц Когда рвемся наверх, то все катится вниз».

В конце клипа внезапно открывается окно в комнату, из которого льется белый свет и дует холодный ветер со снегом. После этого Шевчук срывает бороду Деда Мороза.

Напомним, в последнее время в России отменяли концерты группы «ДДТ». Ближайшее выступление коллектива состоится в Болгарии, в городе София.

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