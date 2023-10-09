Все концерты группы ДДТ перенесли на 2024 год после инфаркта Шевчука

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт и отменил все запланированные в 2023 году концерты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте музыкального тура коллектива.

В публикации отмечается, что все концерты состоятся в начале 2024 года. Так, выступление в Дубае пройдет 3 января, концерт в Тель-Авиве перенесен на 6 января, в Белграде группа выступит 10 января, а в Лимассоле — 11 мая. Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты и не требуют обмена или возврата. Зрители также в любое время могут сдать билеты в официальных кассах.

Представители музыканта также сообщили, что в настоящее время Шевчук проходит реабилитацию после перенесенного инфаркта и чувствует себя хорошо.

«Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», — отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что 66-летний лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенес инфаркт. Музыкант заболел до обострения палестино-израильского кризиса. Вооруженный конфликт никак не повлиял на его состояние.