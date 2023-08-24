«Убьет»: Маша Малиновская поделилась своей историей харассмента

Знаменитая российская телеведущая Маша Малиновская призналась, что неоднократно сталкивалась с домогательствами. Об этом она рассказала в свежем интервью для YouTube-канала «Историс – Откройте, Давид!».

Девушка утверждает, что никто не застрахован от харассмента, так как мы никогда не можем предугадать точные намерения другого человека.

«У нас не все люди такие белые и пушистые. И на тебе не написано: «Не подходи – убьет», – добавила Малиновская.

Она отметила, что в мире довольно много женщин, которые все еще боятся публично рассказать о пережитых домогательствах. Однако, по ее словам, в этой ситуации молчать не нужно.

Недавно артистка раскритиковала популярное шоу «Мужское/Женское». Она назвала выпуски этой передачи «просто чудовищными».

Ранее мы писали, что дочь Анастасии Заворотнюк скоро станет крестной мамой. Чтобы получить почетное звание, она даже ходила в церковь и разговаривала с батюшкой.

А теперь предлагаем выбрать девушку, которую вы бы никогда не позвали на второе свидание.