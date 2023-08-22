Выбираем девушку, которую вы не позовете на второе свидание

С какой дамой вы бы точно не захотели строить романтические отношения?

У вас первое свидание! По переписке кажется, что вы наконец-то познакомились с девушкой своей мечты. Вот вы сидите в ресторане: горят свечи, играет музыка, романтичное настроение. И все было бы прекрасно, только она оказалась совсем не той, кем вы ее представляли. Так давайте выясним, какую даму вы ни за что не позовете на второе свидание.

Девочки, обязательно ознакомьтесь потом со списком «победителей».