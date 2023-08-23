«Просто чудовищно»: Маша Малиновская раскритиковала популярное шоу

Маша Малиновская раскритиковала шоу «Мужское/Женское» на Первом канале, об этом со ссылкой на YouTube-канал «Историс — Откройте, Давид!» сообщает Lenta.Ru. Телеведущая назвала выпуски телешоу «просто чудовищными».

«Я не понимаю, как можно тиражировать по телевидению такие истории, какие обсуждают, например, в программе "Мужское / Женское" по Первому каналу. Я понимаю, что такова жизнь, так живут некоторые люди, но это не значит, что это хорошо и достойно экранизации», — заявила Малиновская.

При этом, когда телеведущей напомнили, что она и сама когда-то была героиней подобных ток-шоу, Малиновская заявила, что сожалеет об этом опыте. Свои походы на телевидение она объяснила тяжелым финансовым положением.

«Обстоятельства сложились так, что у меня не было выхода. Я осталась одна и у меня были проблемы, мне нужно было кормить семью», — объяснила телеведущая.

Малиновская добавила, что никогда не лгала на подобных шоу, и считает, что это не самое достойное место, куда следует приходить любому известному человеку. Она также сообщила о бедственном положении Даны Борисовой, которая тоже является частой гостьей ток-шоу.

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