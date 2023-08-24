Дочка Анастасии Заворотнюк пошла в церковь в надежде стать мамой

Анна Заворотнюк обычно не делится с подписчиками подробностями из личной жизни. Однако недавно она не сдержалась и вышла на связь с важной новостью: девушка скоро станет крестной мамой ребенка лучшей подруги.

Оказалось, что крестить малыша не так-то и просто. У дочки Анастасии Заворотнюк возникли некоторые проблемы. Она уже пообщалась с батюшкой по этому вопросу и прочла одну из молитв.

В тот же день Анне Заворотнюк надо было приехать в церковь еще раз. Только так можно было доказать, что она достойна звания крестной мамы.

«Теперь крестить детей не так просто, как раньше», – призналась звездная наследница.

А вот о своих планах на беременность блогерша пока не говорит. Она до сих пор скрывает возлюбленного, с которым уже долгое время встречается.

Ранее мы писали, что помогло дочке Михаила Турецкого пережить публичную травлю после аборта. Она отметила, что не жалеет о своем решении, несмотря на критику со стороны.

А теперь давайте выберем девушку, которую вы бы ни за что не позвали на второе свидание.