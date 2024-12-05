Бизнес Льва Лещенко задолжал налоговой 484 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец Лев Лещенко владеет несколькими бизнесами. Одна из компаний музыканта ООО «Финк Электрик» занимается производством летательных аппаратов. Именно она задолжала по налогам 484 тысячи рублей. Журналисты отмечают, что, несмотря на серьезную сумму, счета компании пока не арестованы.

Интересно, что согласно открытым источникам, ООО «Финк Электрик» показывало нулевую прибыль с 2021 года. Отметим, что Лев Валерианович является учредителем еще трех бизнесов — инженерного центра и двух компаний, занимающихся лесозаготовкой.

Ранее мы писали о том, что 33-летняя блогерша Настя Ивлеева погасила долг перед кинокомпанией в 5 миллионов рублей.