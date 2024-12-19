При одном условии: Влад Бумага заявил, что смог бы провести 24-часовую пресс-конференцию

Российский блогер Влад Бумага заявил, что выдержал бы «челлендж» в виде проведения 24-часовой пресс-конференции, но только при одном условии. По словам блогера, ему критически важно наличие уборной.

Именно так Влад ответил на вопрос корреспондента Life.ru Александром Юнашевым о том, был бы он готов принять такой вызов. Видео было опубликовано в Telegram-канале Юнашева.

Диалог блогера и журналиста состоялся сразу после окончания прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, на которой они оба присутствовали. Общение Путина с гражданами России было совмещено с его ежегодной пресс-конференцией и продлилось более четырех с половиной часов.

Бумага был одним из тех, кто получил возможность задать вопрос из зала. Он спросил президента о причинах и целесообразности замедления видеохостинга YouTube в РФ в условиях, когда отечественные аналоги этой площадки полностью конкурентоспособны. Путин, отвечая на тезис блогера, указал, что ответственность за медленную работу YouTube полностью лежит на владельце сервиса, компании Google, которая после введения против России масштабных санкций перестала производить ремонт и обновление оборудования.

При этом, как мы писали, общение Путина и Бумаги не обошлось без шуток — хотя в ходе той же конференции президент упоминал, что стал смеяться гораздо реже. В самом начале беседы пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков представил блогера как «нетрадиционного гостя» — эта формулировка вызвала у президента легкую улыбку. Он даже попросил уточнить, в каком смысле Влад является «нетрадиционным».