Телохранителей прихватил с собой: Егор Крид принял участие в крестном ходе после конфликта с Мизулиной

В Москве прошел крестный ход во главе с патриархом Кириллом. Верующие прошли около 6 километров пешком. Среди участников заметили рэпера Егора Крида, который совсем недавно оказался в центре скандальной истории.

На артиста обрушилась с критикой глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественницу возмутил поцелуй артиста с танцовщицей во время выступления перед несовершеннолетней аудиторией. Она сообщила, что направила обращение в компетентные органы для организации проверки в отношении кумира молодежи.

Егор Крид, в свою очередь, опубликовал пост, посвященный Мизулиной. Он назвал главу Лиги «городской сумасшедшей», которой требуется помощь. А сегодня артиста заметили в числе участников крестного хода в Москве. Фото с исполнителем опубликовал Telegram-канал Телеканал Страз.

«Егор Крид пошел с хоругвями на крестный ход. Как тебе такое, Мизулина? Телохранителей тоже, правда, прихватил. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — написал автор публикации.

Ранее Мизулина обвинила Егора Крида в рекламе украинских онлайн-казино. Она напомнила, что аудиторией рэпера по-прежнему являются дети.