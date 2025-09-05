Екатерина Мизулина обвинила Крида в рекламе украинских онлайн-казино среди детей

Екатерина Мизулина обвинила Егора Крида в рекламе украинских онлайн-казино среди детей. Екатерина высказалась о деятельности певца в Telegram-канале.

Егор Крид и Екатерина Мизулина устроили публичное выяснение отношений. Сначала Екатерина раскритиковала концерт Егора в «Лужниках», сравнив его с «голой» вечеринкой за эпатажные номера. Затем она обратила внимание на то, что в 2023 году Крид рекламировал украинские онлайн-казино. Мизулина задалась вопросом, знал ли певец, чьи услуги продвигает, и платил ли он налоги с этой деятельности.

«Знал или нет ли Егор о том, что это украинские проекты, вопрос открытый. Как и вопрос о том, оплачивались ли услуги по рекламе этих казино? Каким образом, с учетом того, что деятельность онлайн-казино в России незаконна? Платились ли налоги с этой деятельности? Ну и ключевое — использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ Украины?» — высказалась Мизулина.

Екатерина заявила, что на эти вопросы смогут ответить ФНС, МВД, ФСБ и Росфинмониторинг. По ее словам, ответы появятся «в ближайшее время».

Сам Егор не комментировал обвинения Екатерины.

