«Городская сумасшедшая»: Егор Крид жестко ответил на обвинения Мизулиной

Певец Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) ответил на многочисленные обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной после критики его концерта в «Лужниках». Артист назвал общественницу «городской сумасшедшей» в своей соцсети.

Музыкант отметил в своем посте, что сомневается в психическом здоровье Екатерины. В ее поведении певец видит «симптомы психически-больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины», и с ним якобы могут согласиться многие политические деятели с медицинским образованием.

«Главная городская сумасшедшая, не спала два дня и две ночи, собирая все свои сфабрикованные обвинения за три года и поддельные скрины, парализуя работу всех служб и компетентных органов», — написал Булаткин.

Егор считает, что большинство подписчиков Екатерины — «боты и закупленные реакции», и источники ее финансирования вызывают вопросы.

В конце музыкант извинился перед подписчиками за такую эмоциональную речь. Как сообщил артист, его «достало, что эту недоблогершу никто не ставит на место», но обращаться в правоохранительные органы он не собирается, поскольку «добро в итоге победит зло». Также Егор добавил, что все ее обвинения в его адрес являются фейком.

Напомним, 30 августа на сольном концерте Егора Крида в «Лужниках» во время одного из номеров танцевали девушки на пилоне в откровенных костюмах. Кроме того, одна из танцовщиц страстно целовалась с артистом на сцене и этот момент показывали на большом экране. После концерта на Егора Крида обрушилась критика в соцсетях, так как на мероприятии присутствовали дети. Особенно «ополчилась» на артиста Екатерина Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета в новом заявлении обвинила Егора Крида в рекламе украинских онлайн-казино среди детей.