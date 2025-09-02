«Как такое возможно?»: Мизулина направит обращения в СК и Генпрокуратуру после «голой вечеринки» Егора Крида
© Starface.ru
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала направить обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверит выступление певца Егора Крида в «Лужниках». Она получила тысячи писем от возмущенных родителей школьников по поводу концерта.
Подробностями глава Лиги поделилась в своем Telegram-канале.
«Тысячи писем в последние дни в связи с «голой вечеринкой» на сцене Лужников на концерте Егора Крида. Многие из писем – от возмущенных родителей школьников… Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. Общество требует мер со стороны государства», - рассказала Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета задалась вопросом: «Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?»
Крида проверят в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних из-за откровенных сцен.
