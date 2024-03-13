Суд отказался взыскивать со звезды «Кухни» миллионы за отказ от съемок в фильме

С российского актера Виктора Хориняка, известного по ролям в сериале «Кухня» и трилогии «Последний богатырь», не стали взыскивать 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, суд отклонил апелляцию кинокомпании «Мотор фильм студия», обвинившей артиста в том, что тот не стал участвовать в съемках киноленты «Любви не бывает» без предупреждения. Хориняк был утвержден на главную роль, но не приехал ни на примерку, ни на читку проекта. В итоге авторы картины были вынуждены менять исполнителя главного героя на Владимира Яглыча.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со звезды «Кухни» лишь 178 тысяч рублей, 100 тысяч из которых — неустойки, 30 тысяч —оплата юридических услуг и 48 тысяч — выплата госпошлины. Несмотря на апелляцию со стороны «Мотор фильм студии», которая настаивала на более крупной компенсации, иск остался без изменений.

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