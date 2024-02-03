Со звезды сериала «Кухня» могут взыскать 8 млн рублей за срыв съемок

С актера Виктора Хориняка, который известен по сериалу «Кухня» и фильму «Последний богатырь», хотят взыскать 8 млн рублей. Артист не явился на съемки фильма «Любовь не бывает».

В марте прошлого года киностудия подписала договор с актером. Он должен был сыграть главную роль в фильме. 33-летний Хориняк получил 800 тысяч рублей аванса, а в мае ему прислали рабочий график. Планировалось, что 15 июля Виктор придет на примерку, а 16 июля — на читку. Но он не явился. Актер не рассказывал о каких-либо уважительных причинах своего поведения, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Позже артист отказался от съемок и вернул аванс. В декабре Арбитражный суд Москвы взыскал с него 178 тысяч рублей за срыв съемочного процесса. Но киностудия не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Теперь со звезды «Кухни» требуют 5 млн рублей неустойки и 3 млн рублей понесенных убытков. Его роль в фильме исполнит Владимир Яглыч.

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