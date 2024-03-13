Адвокат Калинов заявил, что Тарасовой может грозить штраф за слова о Валиевой

Адвокат Максим Калинов заявил, что Татьяне Тарасовой может грозить штраф 1 млн рублей за слова о Камиле Валиевой. Об этом сообщает Газета.Ru.

В недавнем интервью Татьяна Тарасова высказалась о судьбе Валиевой. По ее мнению, запрещенный препарат Камиле могла дать только тренер. Узнав об этом, Этери Тутберидзе обвинила Тарасову в «намеренной клевете» и потребовала публичных извинений.

Адвокат Калинов рассказал, что будет, если Тутберидзе подаст в суд на коллегу. «Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй Уголовного кодекса — «Клевета с использованием средств массовой информации или совершенная в публичном выступлении». Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет», — высказался Максим.

По мнению адвоката, если Тарасову признают виновной, то дело закончится минимальным штрафом. Также Максим считает, что у Тутберидзе нет шансов подать иск на Татьяну Анатольевну.

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