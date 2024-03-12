Адвокат Сергей Жорин предрек миллионные убытки для шоу Малахова после суда. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях на шоу Андрея Малахова подали в суд после того, как гости программы исполнили песню «Два кусочека колбаски». Права на нее уже больше 20 лет принадлежат лейблу «Джем», и выступление с правообладателем никто не согласовывал.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, у компании-правообладателя есть все шансы выиграть суд.

«Компания „Джем“ часто побеждает в суде даже в весьма спорных моментах. Если им удастся победить и сейчас, то шоу „Привет, Андрей!“ могут обязать выплатить компенсацию в размере от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей либо в двукратном размере стоимости права использования произведения», — объяснил он.

Юрист добавил, что суммы иска могут достигнуть и десятка миллионов рублей. Однако Жорин не исключил, что спор решат в досудебном порядке.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская не пришла в суд в качестве ответчика по иску Филиппа Киркорова.