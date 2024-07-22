SHAMAN заявил, что Байден снялся с выборов после его концерта у посольства США

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, 19 июля устроил митинг-концерт у посольства США в Москве. После известий о решении Байдена не участвовать в президентской гонке, артист отметил, что это событие состоялось благодаря ему.

«Родные, мы спели «Я - РУССКИЙ» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» - написал артист в своем Telegram-канале.

Напомним, SHAMAN дал сольный концерт у посольства США в Москве. Как пояснил артист, это был его протест против блокировки YouTube-каналов российских артистов.

После многочисленных обвинений в недееспособности Джо Байден объявил о решении сняться с предвыборной гонки вечером 21 июля. Политик продолжит выполнять обязанности президента США до конца срока.

Также стало известно, что экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла важную роль в решении Байдена отказаться от участия в выборах.