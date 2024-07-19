«Нас не запретить»: SHAMAN даст протестный концерт перед посольством США в Москве

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, 19 июля даст сольный концерт у посольства США в Москве. Как пояснил артист, это будет его протест против блокировки YouTube-каналов российских артистов.

В своем Telegram-канале SHAMAN опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал на Красной площади с российским флагом в руках.

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить! Они хотят стереть, удалить, отменить мои песни, которые полюбили миллионы людей. Но вы знаете, что нас не запретить. У них не получится это сделать, потому что мы-одна семья, мы едины, мы правда и сила, мы - Россия», - заявил Ярослав.

Певец пригласил всех желающих посетить его митинг-концерт в 21:00 у посольства США.

«Поверьте, скоро нас всех ждет победа!»— заявил певец

Как пишет РИА Новости, перед диппредставительством США уже установлен стенд и идет монтаж музыкальной сцены.

Ранее канал SHAMAN на интернет-площадке YouTube оказался заблокирован из-за санкций. В санкционный список также попали Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие звезды.