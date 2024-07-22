Раскрыто имя «серого кардинала», сыгравшего важную роль в отказе Байдена от участия в выборах

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла важную роль в решении лидера США Джо Байдена отказаться от участия в президентской гонке. Об этом рассказал помощник лидера Демократической партии, передает NBC News.

«Я думаю, что Пелоси продолжает демонстрировать, что она является искусным политическим тактиком», — поделился помощник лидера Демократической партии Палаты представителей.

Уточняется, что экс-спикер не призывала действующего президента США публично выйти из гонки, вместо этого она вела тихую работу за кулисами, консультируясь с законодателями и спонсорами. Представитель Демократической партии отметил, что действия Пелоси были мотивированы опасениями за способность партии сохранить большинство.

Джо Байден объявил о решении сняться с предвыборной гонки вечером 21 июля. Известно, что политик продолжит выполнять обязанности президента США до конца срока.