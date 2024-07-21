После многочисленных обвинений в недееспособности: Джо Байден выходит из президентской гонки

Американский лидер Джозеф Байден оказался не готов продолжать борьбу за пост управляющего страной. Демократ выбыл из гонки, сообщает Telegram-канал ТАСС.

Президент Соединенных Штатов принял решение относительно участия в выборах и опубликовал заявление. Байден решил сложить с себя полномочия кандидата на пост главы государства, однако текущее правление он намерен довести до конца.

Также в своем заявлении он не сообщил о выдвижении вице-президента Харрис кандидатом на должность президента США.

Байдена уже долгое время обвиняли в недееспособности. Даже в Белом доме уже сомневались в умении политика самостоятельно принимать решения.

Ранее сообщалось, что для президента США Байдена написали речь со словами «Я ухожу». Это случилось после того, как он заразился коронавирусом.