Сергей Шнуров в новой песне поиздевался над гостями «голой» вечеринки Ивлеевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял участников вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Музыкант посвятил песню оскандалившимся звездам, которых сейчас активно отменяют все телеканалы страны.

«Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы», - приводит StarHit слова композиции, которую Шнуров написал для певицы Зоя.

По мнению музыканта, к Насте и гостям ее вечеринки не было бы никаких претензий, если бы они находились в подобных нарядах, например, в бане. Он в шутку предположил, что Ивлеева просто ошиблась с выбором места для мероприятия.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ивлеева записала 20-минутный видеоролик, в котором со слезами на глазах извинялась перед народом и гостями вечеринки, однако в отношении нее уже началась выездная проверка ФНС.

Ранее мы писали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.