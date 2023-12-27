В офисы оскандалившейся Насти Ивлеевой пришли с обысками по делу о налогах

Обыски проходят в офисах, связанных с оскандалившейся телеведущей Анастасией Ивлеевой. Федеральную налоговую службу заинтересовали доходы, полученные ИП Узенюк.

Как пишет Telegram-канал Mash, также проверяется информация о незадекларированном доходе. По итогам 2022 года выручка от продажи чипсов «Изи пизи» и газированной воды составила 445 миллионов выручки. При этом Ивлеева получила всего 45 миллионов рублей чистой прибыли.

Кроме того, у налоговиков имеются вопросы к продаже курса похудения «Лютый флекс», который Настя распространяла в соцсетях.

Известно также, что выручка от продажи рекламы и курсов составила около 600 миллионов рублей. Прибыль, полученная Ивлеевой, уточняется сотрудниками ФНС.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. На фоне скандала банк «Тинькофф» и компания МТС прекратили сотрудничество с Ивлеевой.

Ранее мы писали, что Настя в слезах заявила о прилюдной казни и попросила «народ» дать ей второй шанс. Она признала, что потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.