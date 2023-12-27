Телеканалы вырезают сцены с участием Филиппа Киркорова из новогодних программ

Федеральные российские телеканалы объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.

Как пишет mk.ru, руководство ряда телеканалов дало поручение срочно вырезать исполнителя хита «Цвет настроения синий» из всех праздничных программ.

Отмечается, что новогодние программы были отсняты еще в ноябре – до того, как Киркоров посетил «голую» вечеринку в прозрачном комбинезоне. Поэтому, сейчас готовые передачи перемонтируют.

Так, по данным газеты, телезрители не увидят певца в финале шоу «Маска» на НТВ, а также а «Голубом огоньке». Кроме того, вероятно сцены с его участием вырежут из пародийного фильма «Иван Васильевич меняет все», который выйдет в эфир ТНТ вечером 31 декабря.

Вместе с тем, 27 декабря Филипп Бедросович записал видеообращение, в котором извинился за «голую» вечеринку Ивлеевой и признал, что посещение этого мероприятия было неуместным. Он отметил, что не знал о характере события и пробыл там всего «пять минут». Не исключается, что после этого решение телеканалов изменится, хотя шансы на это минимальные.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что компания МТС убрала Ивлееву из своей юбилейной акции после ее скандальной вечеринки.