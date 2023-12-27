Блогер Настя Ивлеева в слезах заявила о прилюдной казни и попросила второй шанс

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной «голой» вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.

«Говорят, Россия умеет прощать…Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, что, наверное, сейчас уже и происходит», - приводит StarHit слова оскандалившейся артистки.

Ивлеева извинилась перед коллегами, которые присутствовали на ее мероприятии, попросила у «народа» дать ей второй шанс и подчеркнула, что не будет уворачиваться от наказания.

«Теперь эта ситуация вернула меня в реальность. Мне очень жаль, что так произошло. Но такое должно было случиться, когда ты отлетаешь по всем фронтам и не контролируешь себя... Это должно было случиться, чтобы я оказалась на самом дне», - сказала блогерша и расплакалась.

Настя призналась, что не знает, как искупить свою вину и вернуть любовь зрителей, которую не смогла сохранить.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

После скандала Банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Анастасией. Ранее компания МТС убрала Ивлееву из своей юбилейной акции после ее скандальной вечеринки.

Мы также сообщали, что федеральные российские телеканалы объявили бойкот певцу Филиппу Киркорову после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Впервые за последние тридцать лет новогодние эфиры могут пройти без участия поп-короля.