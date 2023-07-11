Роман Костомаров сравнил себя с женщиной после родов на новом видео из спортзала

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал много тренироваться в обычном спортзале. На новом видео с тренировки фигурист сравнил себя с женщиной после родов.

Спортсмен занялся тренировкой приводящих мышц. По словам Костомарова, эти занятия ему «непросто даются».

«Я как женщина после родов», - произнес фигурист на видео, которое, по всей видимости, снимала жена Оксана Домнина. За кадром слышен ее счастливый смех.

Первые тренировки в обычном зале фигурист показал 10 июля. Костомарова снял на видео тренер. Он подписал кадры: «Только вперед!» В спортивном зале, как и всюду, фигуриста сопровождала супруга.

Ранее в Сеть попали кадры с прогулки Костомарова и Домниной по Москве. Жена олимпийского чемпиона в связи с его ампутациями водит машину, носит пакеты с продуктами и открывает двери.