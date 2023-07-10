Жена сама открывает двери и носит пакеты с продуктами: Костомаров вышел на прогулку с супругой
Роман Костомаров вышел на небольшую прогулку по Москве с женой.
Источник: Starface.ru
Фигурист Роман Костомаров вышел на небольшую прогулку по Москве с женой, Оксаной Домниной. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Super.ru.
На кадрах видно, как пара возвращается домой. Домнина открывает мужу двери и несет пакеты с продуктами.
Это первое видео Костомарова после выписки из больницы. На кадрах спортсмен одет в шорты и футболку: на ногах протезы, руки забинтованы. Всюду Костомарова сопровождает супруга.
Напомним, недавно фигурист показывал тренировки с протезами в стенах больницы. 6 июля он опубликовал видео прощания с персоналом «Коммунарки» - фигурист был выписан после 175 дней в реанимации.
Он благодарил врачей, жену и брата, которые спасали и ухаживали с первых дней. Костомаров признался: он «счастлив, что живой». По словам олимпийского чемпиона, в начале болезни он не думал, что задержится в больнице так надолго. Костомаров вышел с хорошим настроением и произнес врачам: «Огромное человеческое спасибо».