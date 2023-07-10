21:27, 10 июля 2023
1 мин.
Роман Костомаров приступил к тренировкам в зале
Источник: Freepik
Фигурист Роман Костомаров показал в соцсетях тренировки в зале. Спортсмен вовсю занимается на обычных тренажерах.
Костомаров сделал репост видео, на котором тренер произносит: «Давай, чемп, работай». На видео содержится подпись «Только вперед!»
Костомарова в тренажерном зале по традиции сопровождала жена Оксана Домнина.
10 июля появилось видео, как Костомаров с женой прогуливается по Москве. Жена открывала ему дверь, несла пакет с продуктами.
Это было первое видео, на котором Костомарова запечатлели на улице после выписки из больницы. Фигурист был одет в шорты и футболку, жена – в черное платье.
Ранее мы писали, что врачи напуганы рвением спортсмена к усиленным тренировкам. Они опасаются ухудшения состояния.
Источник фото:Freepik
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: