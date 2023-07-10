Роман Костомаров приступил к тренировкам в зале

Фигурист Роман Костомаров показал в соцсетях тренировки в зале. Спортсмен вовсю занимается на обычных тренажерах.

Костомаров сделал репост видео, на котором тренер произносит: «Давай, чемп, работай». На видео содержится подпись «Только вперед!»

Костомарова в тренажерном зале по традиции сопровождала жена Оксана Домнина.

10 июля появилось видео, как Костомаров с женой прогуливается по Москве. Жена открывала ему дверь, несла пакет с продуктами.

Это было первое видео, на котором Костомарова запечатлели на улице после выписки из больницы. Фигурист был одет в шорты и футболку, жена – в черное платье.

Ранее мы писали, что врачи напуганы рвением спортсмена к усиленным тренировкам. Они опасаются ухудшения состояния.