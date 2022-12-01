Речь о миллиардах: в России заблокировали все счета Максима Галкина*

В феврале этого года после начала СВО юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) покинул страну. Сейчас он пытается завоевать иностранную аудиторию, путешествуя с гастрольным туром по городам Европы и США. Зрительные залы небольшие, и цена билетов варьируется от 95 до 185 долларов. И это в разы меньше, чем он зарабатывал в России, ведь на родине его состояние оценивали в миллиарды рублей.

В 2021 году заработок пародиста составил 4,8 миллионов долларов. Ему платили за участие в рекламных компаниях, за телевизионные проекты. А средний доход за концерты у Галкина* был 2,5 млн рублей.

Юморист никогда не хранил деньги под кроватью, как это предпочитает Андрей Аршавин. Он предпочитал их тратить. В России Максим Галкин* владел знаменитым замком в Грязи, который оценивается риелторами в миллиард рублей, а также коллекцией элитных автомобилей. В нее входят такие марки как Bentley RL 2003 – 30 тысяч долларов, Bentley Arnage RL 2006 – 95 тысяч долларов, Mercedes Gelendewagen - 47 тысяч долларов, Mercedes SL - 125 тысяч долларов и другие.

В недавнем интервью актриса Ангелина Вовк заявила, что у Максима Галкина* были спонсоры в России, и он, кроме официального заработка, получал дополнительные деньги. По ее словам, невозможно иметь такое состояние, как у него, только выступая на концертах и снимаясь в телевизионных передачах.

Такого же мнения оказались и сотрудники налоговой службы, которые решили проверить законность дохода юмориста незадолго до его отъезда за границу. Сообщается, что у Галкина* заблокировали все счета в России, но перед этим он успел вывести столько, что «еще его внукам хватит».

Отметим, что среди банковских переводов комику обнаружили и те, что поступали с территории Украины. Деньги были отправлены не напрямую на счет Галкина*, а через партнерские компании. Сам шоумен этот факт отрицает. Однако сотрудник налоговой службы верно подметил, что не просто так «его сделали иноагентом».

Ранее сообщалось, что близкий друг Аллы Пугачевой всю жизнь ненавидел ее мужа Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)