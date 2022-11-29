Любит делать это под кроватью: Барановская раскрыла интимную тайну Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская поделилась пикантной историей из прошлого с бывшим мужем Андреем Аршавиным. Она рассказала, что ей на протяжении нескольких лет приходилось мириться со странностью мужчины.

После скандального расставания с известным футболистом Барановская пытается жить дальше и растить детей. Однако прошлое все же иногда настегает ее, и она вспоминает совместную жизнь с Аршавиным. Девушка призналась, что у него была особенность, которую она долгое время не принимала. Оказалось, что Андрей предпочитал баснословные деньги, заработанные в клубе, хранить прямо дома, а не в банке. Причем его сейфом служило место под кроватью.

Аршавин являлся единственным игроком в своем клубе, который требовал, чтобы зарплату ему выплачивали наличкой. Он не доверял банковским счетам и пластиковым картам. Когда он уехал за границу, ему все же пришлось отказаться от налички. Но через какое-то время у него все арестовали. Барановская вспоминает, как бывший муж кричал: «Я же говорил, где надо держать деньги – под кроватью!»

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