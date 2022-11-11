Стало известно, сколько зарабатывают уехавшие звезды заграницей

Многие артисты отечественного шоу-бизнеса покинули Россию после начала СВО. Однако даже вдали от родины жить на что-то надо, поэтому певцы, актеры и шоумены продолжают выступать перед русскоязычной аудиторией за рубежом. Рассказываем, сколько получают эмигранты на гастролях.

Максим Галкин * (Признан иноагентом на территории РФ) считается одним из самых успешных российских артистов с аудиторией даже вне страны. Уехав в Израиль, шоумен отправился в гастрольный тур по Европе и США, о чем активно писал в своих социальных сетях. Зрительные залы небольшие. Например, ближайшее выступление состоится на 720 человек. Цена билета - 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей). Правда, деньги комик получит не все. Из суммы еще вычтут процент с продаж.

Вторая на очереди певица Земфира. Она тоже сейчас находится в гастрольном туре. Начался он с кипрского Лимасола. Затем поедет в Тель-Авив, Стамбул, Прагу, Гамбург, Берлин, Париж, Гаагу и Лондон. Стоит билет на ее концерт заграницей от 120 евро (7,3 тысячи рублей). Вместимость залов в среднем — до трех тысяч человек.

Выступает в Европе и фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Он уже успел побывать в Германии, Израиле и Турции, а теперь собирается в Испанию. В ноябре он даст концерты в Барселоне и Аликанте. Билет на выступление стоит от 53 до 207 евро – со скидкой. Объявлена распродажа. Без нее от 59 до 230 евро. Залы вмещают по 802 человека. Соответственно, максимально Гребенщиков может собрать 75,4 тысячи евро, или 4,6 миллиона рублей.

Пока концерты есть, но что дальше? Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что российским артистам приходится себя «ломать» за рубежом, так как аудитория там совсем другая. А вот продюсер Иосиф Пригожин полагает, что даже несмотря на это, «запретный плод сладок», поэтому работа у эмигрантов будет еще долгое время.

К слову, певцы и шоумены, оставшиеся в России, активно готовятся к новогодним праздникам. Стало известно, сколько стоит провести ночь с 31 декабря на 1 января с Полиной Гагариной, Леонидом Агутиным, Клавой Кокой и другими артистами отечественного шоу-бизнеса.