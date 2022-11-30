«Не люблю Галкина*»: близкий друг Аллы Пугачевой «напал» на ее мужа

Режиссер Роман Родин, близко общающийся с Аллой Пугачевой, уже несколько лет не питает теплых чувств к ее супругу. Он не прекращает контактировать с Примадонной, но не скрывает – Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) ему никогда не нравился.

Неприязнь появилась еще с самого знакомства. Родин поделился, что спустя неделю после встречи с Пугачевой Галкинперестал с ним здороваться. Это задело режиссера, но зла он на него держать не стал. Роман признался, хоть ничего хорошего о нем, как о человеке, он сказать не может, шоумен действительно профессионал своего дела. По его словам, Максим Галкин мастер сатирического жанра.

Родин также высказался и по поводу всей ситуации в целом, которая сейчас происходит вокруг супружеской пары. Он призвал прекратить травлю и осуждение Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, так как считает, что они не сделали ничего плохого. Режиссер подчеркнул, что юморист не критиковал страну и президента, он «проходился» только по определенным моментам. «Да, иногда он это делает на грани фола. Но грош цена была бы ему как юмористу-сатирику, если бы он этого не делал», - считает Роман.

О возвращении звездной пары Родин ответил кратко: «Это не наше дело». По его словам, Пугачева и Галкин* сами решат, приезжать им на родину или нет, и общественность это касаться не должно.

Напомним, что артист Никита Джигурда не так давно тоже делился своими мыслями по поводу Примадонны и ее супруга. Он сообщил, что скоро они вернутся в Россию, так как поймут, что ошибались в своих суждениях.

*(Признан иноагентом на территории РФ)