Прокуратура снизила исковые требования к Елене Блиновской на сотни миллионов рублей

Прокуратура снизила исковые требования к блогеру Елене Блиновской до 587 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что снижение суммы связано с частичным погашением доначисленного налога. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь российско-белорусскую границу. По версии следствия, инфлюэнсерша использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы. До января 2024 года она находилась под домашним арестом, однако из-за нарушения режима была переведена в СИЗО.

10 января стало известно, что исполнительное производство о взыскании с блогера Елены Блиновской 1,1 млрд рублей прекращено. Блогер объявлена банкротом с 13 ноября 2024 года.

Ранее мы писали, что суд Москвы «помиловал» пенсионные счета родителей Елены Блиновской.

Также выяснилось, что Елена Блиновская платила за рекламу в соцсетях Лерчек по 550 тысяч рублей.