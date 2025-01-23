Елена Блиновская платила за рекламу в соцсетях Лерчек по 550 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В ходе очередного судебного заседания выяснилось, что Елена Блиновская приобретала у другой продавщицы «денежных марафонов» Лерчек рекламу. Стоимость рекламного поста в соцсетях Чекалиной составляла 550 тысяч рублей, сторис — 400 тысяч рублей.

Напомним, Елену Блиновскую, которая сейчас находится под стражей в СИЗО, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 900 миллионов рублей. Накануне блогершу также обвинили в неуплате денег кредиторам. Блиновская задолжала по ипотеке еще полмиллиарда рублей.

Лерчек подозревается в выводе порядка 250 миллионов рублей за границу.

Ранее мы писали о том, что Елена Блиновская перед продлением ей ареста заявила суду, что год не видит детей.